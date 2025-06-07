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        Kütahya'da jandarma aranması bulunan 85 kişiyi yakaladı

        Kütahya'da bazı suçlardan aranması bulunan 85 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:42
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        Kütahya'da jandarma aranması bulunan 85 kişiyi yakaladı
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        Kütahya'da bazı suçlardan aranması bulunan 85 kişi gözaltına alındı.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, haklarındaki çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunanlara yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.

        Operasyonda, şüpheli ve hükümlü 85 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 37'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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