Kütahya'da jandarma aranması bulunan 85 kişiyi yakaladı
Kütahya'da bazı suçlardan aranması bulunan 85 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da bazı suçlardan aranması bulunan 85 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, haklarındaki çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunanlara yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda, şüpheli ve hükümlü 85 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 37'si tutuklandı.
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