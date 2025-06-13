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        Kütahya'da silahla oynayan çocuk kazara ablasını vurdu

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 01:41 Güncelleme: 13.06.2025 - 01:41
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        Kütahya'da silahla oynayan çocuk kazara ablasını vurdu
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki bir evde ailesiyle yaşayan O.Y. (15) masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynadığı sırada silah ateş aldı.

        Tabancadan çıkan mermi, mutfaktaki ablası Nisa Nur Y'ye (19) isabet etti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, Nisa Nur Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Genç kızın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Tabancayı kullandığı iddia edilen erkek kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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