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        Kütahya'da ayakkabı içinde kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

        Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:06
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        Kütahya'da ayakkabı içinde kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi
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        Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

        Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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