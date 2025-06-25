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        Kütahya'da "Girişim Hızlandırma Programı" finali ve ödül töreni düzenlendi

        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) iş birliğinde düzenlenen ve Kütahya'da ilk olan "Girişim Hızlandırma Programı"nda, hazırladıkları projelerini sunan ve dereceye giren girişimcilere ödüller verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:56
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        Kütahya'da "Girişim Hızlandırma Programı" finali ve ödül töreni düzenlendi
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        Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) iş birliğinde düzenlenen ve Kütahya’da ilk olan “Girişim Hızlandırma Programı”nda, hazırladıkları projelerini sunan ve dereceye giren girişimcilere ödüller verildi.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Tasarım Teknokent ve Destek Patent’in katkılarıyla düzenlenen “Girişim Hızlandırma Programı Ar-Ge Proje Pazarı Finali” Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirildi.

        Toplamda 64 girişimcinin başvurduğu programda jüri tarafından 25 girişimcinin projesi final etabına katılmaya hak kazandı.

        Programda konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, girişimcilerden gelen projelerin önemli bir potansiyeli ortaya koyduğunu belirtti.

        Girişimciliğin bir bireyin kaderini, doğru yapılandırıldığında ise bir toplumun kalkınma rotasını da değiştirebileceğini dile getiren Argat, şöyle konuştu:

        “Çünkü girişimcilik sadece şirket kurmak değildir. Girişimcilik risk almaktır, yeni düşünmektir, sorunlara çözüm aramaktır. Ve belki de en önemlisi, geleceği bugünden şekillendirmeye talip olmaktır. Yerel girişimcilik ekosistemlerinin gelişmesi, yalnızca ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda toplumsal dönüşümü, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı da beraberinde getirmektedir. Tam da bu nedenle, bugün burada bulunan genç girişimciler, yalnızca bir yarışmaya katılmadılar. Onlar aslında gelecekte Kütahya’yı ve Türkiye’yi daha rekabetçi, daha dirençli, daha yenilikçi kılacak yolculuğun ilk adımını attılar.”

        devletin girişimcilere sunduğu imkanlar ile verdiği katkılardan söz eden KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de konuşmasında, şunları kaydetti:

        “Düşünemezseniz hayal edemezsiniz, hayal edemezseniz, üretemezsiniz. Etrafımızda soykırımlar, savaşlar ve savaşa çekilmek istenen ülkeler var. Buralarda dik durabilmek için kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. O nedenle biz ülke olarak kendi ihtiyacımız olan bütün teknolojik cihazları, teknolojiyi üretmek zorundayız. Bu ürettiklerimizi de dışarıya da ticarileştirmek zorundayız. Öğrencilerle sanayicileri bir araya getiren bu tür organizasyonlar da bunları ticarileştirmemiz lazım.”

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise içinde bulunulan çağın artık bilgiyi üretmenin ve yönetmenin yanı sıra, bilgiyi dönüştürebilme, ticarileştirebilme ve toplum yararına sunabilme becerisinin ön planda olduğu bir çağ olduğunu vurguladı.

        Gerçekleştirilen her Ar-Ge Proje Pazarının, sadece genç girişimcilerimize değil, aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma hedeflerine de doğrudan hizmet ettiğini kaydeden Kızıltoprak, “Bu vesileyle yarışmaya katılan ve projelerini sergileyen tüm girişimcilerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

        Konuşmaların ardından sağlık, teknoloji, yapay zeka gibi birçok alanda hazırladıkları projelerin sunumunu yapan genç girişimciler, kendilerine tanınan 3 dakika süre içinde jüri üyelerine projelerini anlattı.

        Yarışma sonucunda jüri üyelerince değerlendirilen projelerde Ebru Halvacı ve ekip arkadaşlarının, “Yeni nesil bor katkılı manyetik parmak izi tozu” projesi ile birinci, Beyza Zengin ve ekip arkadaşları, “Mojoskop” projesi ile ikinci ve Emre Kaan Şenverdi ve ekip arkadaşları ise, “Yeni nesil dijital anatomi eğitim çözümleri” projesi ile üçüncü oldu.

        Yarışmada ilk üçe giren girişimcilere 25-35 ve 50 bin lira para ödülü ile marka patent desteği ödülü, yarışmada ilk 10’a giren girişimcilere de marka patent desteği ödülü takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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