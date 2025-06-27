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        Kütahya'da 5 milyon 980 bin boş makaron ele geçildi

        Kütahya'da 5 milyon 980 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:30
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        Kütahya'da 5 milyon 980 bin boş makaron ele geçildi
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        Kütahya'da 5 milyon 980 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Kütahya'ya boş makaron yüklü kamyonun geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Kent girişinde Y.A'nın (49) kullandığı kamyonu durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 598 koli içinde 5 milyon 980 boş makaron ele geçirdi.

        Kaçakçılık suçu kapsamında gözaltına alınan Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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