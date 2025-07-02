Kütahya'da mermer ocağında yaşanan iş kazasında 1 işçi öldü
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında kesme makinesinden çıkan parça, işçi Seyit Ahmet Ersöz'ün (37) başına çarptı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Ersöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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