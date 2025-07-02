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        Kütahya'da mermer ocağında yaşanan iş kazasında 1 işçi öldü

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:02 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:02
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        Kütahya'da mermer ocağında yaşanan iş kazasında 1 işçi öldü
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ocağında kesme makinesinden çıkan parça, işçi Seyit Ahmet Ersöz'ün (37) başına çarptı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Ersöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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