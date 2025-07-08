Kütahya'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

Yangın söndürme çalışmalarını koordine eden Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, hasat döneminde yangınlara karşı çiftçilerin dikkatli olması çağrısında bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, biçerdöverin neden olduğu arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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