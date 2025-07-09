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        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz gazetecilerle buluştu

        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:07
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        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz gazetecilerle buluştu
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        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

        Yılmaz, Kütahya Öğretmenevi'ndeki toplantıda yaptığı açıklamada, okullarda ve halk eğitimi merkezlerinde öğrenciler için açtıkları destekleme ve yetiştirme kurslarının devam ettiğini söyledi.

        Mesleki eğitim alanında yaptıklarını bazı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Kütahya'da Spor Ortaokulumuzu açtık, büyük ilgi gördü. Mesleki ortaokullarımız için de biri Tavşanlı ilçemizde diğer ikisi ise merkezde olmak üzere açılış süreçleri devam ediyor. Bu okullarımızı önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımızın yeteneklerini erkenden keşfetmek ve ona göre yönlendirme mecburiyetimiz var. Çocukların ortaokuldan itibaren sanat ve zanaatla tanışmaları lazım. Çocuklarla salt manada üniversite okutmak değil, yeteneklerine göre eğitim almalarını sağlamamız gerekiyor ki bu çocuklar gelecekte hayatın içerisine girdiklerinde başarılı olabilsinler."

        Eğitime ilişkin ana hedeflerini açıklayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ana eksenimiz, hedefimiz Kütahya'da çocuklarımızın akademik olarak daha ileriye gitmeleri, sadece akademi değil zihin dünyalarının da dolmuş olması önemli. Milli ve manevi değerlere uygun, kendi tarihini, geçmişini, toplumunu bilen çocukların yetişmiş olması çok önemli."

        Toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hamdi Sarıöz ve Hakan Gölpınar ile Şube Müdürü Mustafa Topuz da katıldı.

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