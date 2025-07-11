LGS sınavında tam puan alan Münir Salihoğlu, doktor olmak istiyor

Kütahya'da Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 500 tam puan alan Münir Salihoğlu, doktor olmayı hedefliyor.

Kütahya Atatürk Ortaokulu öğrencisi Salihoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Salihoğlu, gazetecilere, başarılı olmasını planlı çalışma ve çok kitap okumaya bağlayarak şunları söyledi:

"Çok ders çalışmak yerine düzenli ve planlı çalışma metodunu uyguladım. Başarımı çok kitap okumaya da borçluyum. Bu yıl sınava hazırlandığım için çok fazla okuyamadım ama önceki yıllar çokça kitap okudum. Başarılı olmamda kitap okumamın büyük etkisi var. Bir de deneme sınavlarına çok girdim. Girdiğim denemelerdeki yanlışlarımı tespit ederek üzerine gittim."

Salihoğlu sınava, öğretmenleri ile anne ve babasının destekleriyle hazırlanarak başarılı olduğunu da anlatan Salihoğlu, lise eğitimini İstanbul'daki Kartal İmam Hatip Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi veya Baykar Fen Lisesi’nde okumak istediğini belirtti.