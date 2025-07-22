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        Kütahya'da traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:17 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:17
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        Kütahya'da traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi
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        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Esenköy'de ikamet eden Hatice Öztürk (64), arazide park halindeyken freni boşalan traktörü durdurmak istediği sırada aracın altında kaldı.

        Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından kadının cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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