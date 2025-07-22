Kütahya'da traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Esenköy'de ikamet eden Hatice Öztürk (64), arazide park halindeyken freni boşalan traktörü durdurmak istediği sırada aracın altında kaldı.
Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından kadının cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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