        Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:40
        Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

        M.S idaresindeki 43 SF 968 plakalı otomobil, Hayme Ana Caddesi'nde B.M.Ö. yönetimindeki kullandığı 06 RMJ 56 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Devrilen otomobilin yaralı sürücüsü B.M.Ö, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

