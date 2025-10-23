Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.
M.S idaresindeki 43 SF 968 plakalı otomobil, Hayme Ana Caddesi'nde B.M.Ö. yönetimindeki kullandığı 06 RMJ 56 plakalı otomobile çarpıp devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilin yaralı sürücüsü B.M.Ö, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.