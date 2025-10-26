Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 00:18 Güncelleme: 26.10.2025 - 00:18
        Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        A.E. idaresindeki 41 ACB 063 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde N.S. yönetimindeki 43 AFZ 494 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Devrilen motosikletteki 2 kişi yere düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Motosikletin sürücüsü N.S. ile beraberindeki E.A, sağlık görevlilerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        E.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

