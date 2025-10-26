Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kütahya'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 41 ACB 063 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde N.S. yönetimindeki 43 AFZ 494 plakalı motosikletle çarpıştı.
Devrilen motosikletteki 2 kişi yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Motosikletin sürücüsü N.S. ile beraberindeki E.A, sağlık görevlilerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
E.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
