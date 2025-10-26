Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da üniversite öğrencileri Narin Parkı'nın saksılarını resimlerle süsledi

        Kütahya'da, geçen yıl Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin verildiği parkın çiçek saksıları üniversite öğrencileri tarafından farklı temalarla resimlerle süslendi.

        Giriş: 26.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:56
        Kütahya'da, geçen yıl Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin verildiği parkın çiçek saksıları üniversite öğrencileri tarafından farklı temalarla resimlerle süslendi.

        Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, çiçek saksıları resimleme yarışması yapıldı.

        Belediye bahçesindeki etkinlikte, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Narin Parkı'nın çiçek saksılarını rengarenk resimlerle süsledi.

        Fakültenin görsel iletişim tasarım bölümü öğretim görevlisi Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, üniversite olarak Kütahya Belediyesi ile anlamlı bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

        İşbirliği kapsamında hazırlanan projeyle öğrenciler için bir resimleme çalışması yarışması düzenlediklerini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Çalışma ile Narin Parkı’nda bulunan 70 adet saksı altılığını öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimiz saksılar üzerine resimleme çalışmaları yapıyorlar. Çalışmamızı, öğrencilerimize motivasyon ve küçük birer katkı olsun amacıyla yarışma formatında yapalım istedik. Burada jüri tarafından belirlenecek en güzel resimleme çalışmaları para ödülü ile ödüllendirilecek."

        Yapılan çalışmanın üniversite-şehir etkileşimi açısından da önemli olduğunu anlatan Pehlivan, yarışmaya emek veren herkese teşekkür etti.

        DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Topluluğu Başkanı Aşkın Bostancı da düzenlenen yarışmayla yeteneklerini gösterme fırsatı elde ettiklerini söyledi.

        Bostancı, öğrenci olarak bulundukları Kütahya'ya katkı sunmanın ve buraya bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını da ifade etti.

        Kütahya Valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

