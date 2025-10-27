Habertürk
        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Kütahya'da çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu

        Kütahya'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak yüzlerce kişiye etkinlik yaptı.

        Giriş: 27.10.2025 - 11:59
        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Kütahya'da çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu
        Kütahya’ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", genç ve çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturarak yüzlerce kişiye etkinlik yaptı.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca, çocuk ve gençlere geleneksel oyunları öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliğin 50’ncisi Kütahya'da yapıldı.

        Türkiye'nin 81 ilini "bir tır dolusu mutluluk" parolasıyla gezen tır, Kütahya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Zafer Meydanı'nda yüzlerce öğrenci ve genci mangala, kocaayak, kale, aşık, çember çevirme gibi ata yadigarı oyunlarla tanıştırdı.

        Etkinlikler kapsamında çocuklar çuval yarışı ile de eğlenceli zaman geçirdi.

        Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, "bir tır dolusu mutluluk" sloganıyla yola çıkarak deprem bölgesi olan 10 ili gezdiklerini, sonrasında da Türkiye’deki 81 ilin gezilmesine karar verildiğini belirtti.

        Ellinci durak olarak Kütahya’ya geldiklerini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

        “Oyunlarımızı, mutluluğumuzu paylaşıyoruz ve paylaştıkça da çoğaltıyoruz. Şimdiye kadar yüz binlerce insanın kalbine dokunduğumuza inanıyoruz. Oyun tırımızda birbirimizin ismini dahi bilmeden oyun arkadaşı oluyoruz. Çocuklar birbirlerini tanımadan bile halat çekmede bireysel bağ kuruyorlar, hacı yatmazda kondisyonlarını geliştiriyorlar. Federasyon branşlarımız olan mas güreşi, mangala, on iki taş, halat çekme gibi oyunların yanı sıra diğer geleneksel oyunlarımızı şehirlere taşımaya çalışıyoruz.”

        Bu oyunların birer kültürel miras olduğunu da hatırlatan Yaşar, “Bu oyunları hem yaşatıp, hem de yaşatırken de yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

        Etkinlik, gün boyu devam edecek.

