Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Azerbaycanlı iki kelebek hastasının yaşamı Kütahya Şehir Hastanesindeki ameliyatla kolaylaştı

        MUHARREM CİN - Doğuştan kelebek hastası olan ve sürekli sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Azerbaycanlı 11 yaşındaki çocuk ve hastalık nedeniyle elleri yumulan 28 yaşındaki kişinin yaşamı, Kütahya'da yapılan ameliyatla kolaylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycanlı iki kelebek hastasının yaşamı Kütahya Şehir Hastanesindeki ameliyatla kolaylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHARREM CİN - Doğuştan kelebek hastası olan ve sürekli sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Azerbaycanlı 11 yaşındaki çocuk ve hastalık nedeniyle elleri yumulan 28 yaşındaki kişinin yaşamı, Kütahya'da yapılan ameliyatla kolaylaştı.

        Ağır bir cilt hastalığı olan, yüzde kelebek şeklinde kırmızı lekelere yol açtığından halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza hastalığı" nedeniyle yemek borusu kapanan birçok hasta, tedavi için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Kütahya'ya geliyor.

        Kütahya Şehir Hastanesi, sürekli sıvı besinle beslenmek zorunda kalan kelebek hastalarının yemek borusu genişletme tedavisinde merkez olma yolunda ilerliyor.

        Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kütahya Şehir Hastanesine tedavi olmak için gelen kelebek hastaları 11 yaşındaki Fatma Elifugüliyeva ve 28 yaşındaki Orhan Eyvazov, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

        Yapılan cerrahi operasyonla balon yöntemi uygulanarak Elifugüliyeva'nın yemek borusu genişletildi, Eyvazov'un da yumulan elleri açıldı.

        - "Hastaların daralan yemek borularını açıyoruz"

        Prof. Dr. Uygun, AA muhabirine, birçok kelebek hastasının doğumundan itibaren sadece su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alabilmeleri nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve vücutlarının zayıf düştüğünü söyledi.

        Ekip olarak kelebek hastalarının tedavisinde çok büyük tecrübe ve çalışmaları olduğunu belirten Uygun, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin her yerinden kelebek hastalarımız geliyor. Bu hastaların daralan yemek borularını açıyoruz. Kapanan ellerinin yeniden açılması için ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'dan gelen 11 yaşındaki Fatma'nın yemek borusunu genişlettik ve hayatında ilk kez et yemeye başladı. Diğer hastamız Orhan'ın da ellerini açma ameliyatını gerçekleştirdik."

        Uygun, "Uluslararası Epidermolizis Bülloza Merkezi" olma yönünde çalışmalarının devam ettiğini, hangi yaşta olursa olsun kelebek hastalarını ve yemek borusundan muzdarip hastaları Kütahya'daki hastaneye beklediklerini vurguladı.

        - 11 yaşındaki çocuk hayatında ilk kez et yedi

        Azerbaycan Yaşama Destek Vakfı Başkanı ​​​​​​​İlgül Hüseyinguliyeva da vakıf olarak nadir görülen hastalıkların tedavisi için çalıştıklarını dile getirerek, "Basında çıkan haberlerden İbrahim hocanın kelebek hastalarını tedavi ettiğini öğrendik. Bundan dolayı çocuklarımızın tedavisi için Kütahya'ya geldik." dedi.

        Yemek borusu genişletildikten sonra ilk kez katı gıdayla beslenmeye başlayan Fatma Elifugüliyeva, hayatında ilk kez et yemeği yiyebildiğini dile getirdi.

        Hastalık nedeniyle yumulan elleri açılan Orhan Eyvazov ise ellerinin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da öğrencilere ve velilere trafik eğitimi verildi
        Kütahya'da öğrencilere ve velilere trafik eğitimi verildi
        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da jandarma kayıp keçileri dronla buldu
        Kütahya'da jandarma kayıp keçileri dronla buldu
        Kütahya Gazeteciler Birliği'nden Cumhuriyet Başsavcısı Uzun ile Adalet Komi...
        Kütahya Gazeteciler Birliği'nden Cumhuriyet Başsavcısı Uzun ile Adalet Komi...
        Alkollü sürücü, eşi ve 2 yaşındaki bebeği araçtayken polisten kaçıp, kaza y...
        Alkollü sürücü, eşi ve 2 yaşındaki bebeği araçtayken polisten kaçıp, kaza y...