Kütahya'da öğrencilere ve velilere trafik eğitimi verildi

Kütahya'da öğrencilere ve velilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde görevli Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman tarafından Emine Arıoğul İlkokulu'nda trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Kahraman, trafikte kurallara uymanın hayat kurtardığını, uyulmayan her kuralın da olası bir kazaya davet çıkardığına dikkati çekti.

Okulda eğitim için hazırlanan özel parkurda, trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde öğrenci ve velilerine trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçme, araç içinde uyulması gereken kurallar pratikte gösterildi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.