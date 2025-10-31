Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'daki tarihi Kemer Hamamı çini ve tasarım merkezine dönüştürüldü

        Kütahya'daki tarihi Kemer Hamamı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğince finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kütahya Belediyesince yürütülen projeyle çini ve tasarım merkezine dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:03
        Maruf Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kemer Hamamı'nın, belediye olarak hazırladıkları Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi kapsamında şehrin dijital dönüşümüne, yaratıcı sektörlerin gelişimine ve girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak bir merkez haline getirildiğini söyledi.

        Çalışmanın aynı zamanda Kütahya'nın köklü geçmişiyle geleceğin vizyonunu bir araya getirdiğini vurgulayan Kahveci, şöyle konuştu:

        "Kütahya İnovasyon Dizayn Hub Anonim Şirketimiz bünyesinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Kütahya'da dijitalleşme ekosistemi üzerine ciddi bir dönüşüm başlıyor. Çini Kütahya'nın tarihi bir geleneği, kültürü. Çini ve seramik olarak altyapıyı alıyoruz. Bu bağlamda bu işin sırrı, boyası, çamuru, üstyapısı dahil olmak üzere Kütahya'da ciddi bir çalışma yapılacak. Çini ve seramiğin daha üst seviyeye taşınması noktasında önemli bir çalışma. Kütahya'daki bu kültürün dijitalleştirilmesi, geleneksel yapının geleceğe taşınması noktasında da bu projemiz önemli bir misyonu üstleniyor."

        Proje kapsamında tarihi hamamda, çini eserlerden oluşan sergi açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

