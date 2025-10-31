Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Üstünkaya'nın cenazesi defnedildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020'de "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü alan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden çini ustası Hamza Üstünkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:47
        Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçısı Üstünkaya'nın cenazesi defnedildi
        Yaklaşık 1,5 ay önce rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde dün 79 yaşında vefat eden çini ustası Üstünkaya için Tarihi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Yaklaşık 1,5 ay önce rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde dün 79 yaşında vefat eden çini ustası Üstünkaya için Tarihi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Üstünkaya'nın cenazesi Sultanbağı Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Üstünkaya'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

