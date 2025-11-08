Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:50
        Kütahya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya’da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        T.K. idaresindeki 43 FR 863 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

