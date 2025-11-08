Kütahya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
T.K. idaresindeki 43 FR 863 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
