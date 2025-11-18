Habertürk
        Kütahya'da "UFEST" düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenlendi.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:07 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:11
        Kütahya'da "UFEST" düzenlendi
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenlendi.

        Bakanlığa bağlı birimlerin vizyon projelerini gençlerle buluşturan "ulaşım ve eğlence" temalı "UFEST", üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Altyapı Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, PTT, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD Taşımacılık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ve TÜRKSAT’ın stantları açıldı.

        DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, yaptığı açıklamada, fakültenin ev sahipliğinde yapılan etkinlikte bakanlık birimlerinin öğrencilerle buluştuğunu söyledi.

        Öğrencilere birimlerin tanıtıldığını belirten Taşkın, "Bu bilgilerle öğrenci arkadaşlarımız ileriki dönemlerde bu kurumlarda çalışma, kariyer yapma ya da staj yapma noktasında avantaj elde ediyorlar. Aynı zamanda festival, ortaöğretim öğrencilerimize de açık, ziyaret etmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.

        Proje hakkında bilgiler veren UFEST Genel Koordinatörü İbrahim Bozkurt da Kütahya’nın 8. durakları olduğunu dile getirdi.

        UFEST, 21 Kasım'da sona erecek.

