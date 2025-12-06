Kütahya'da "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi
Kütahya İnsani Yardım Derneği ve Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi.
Kentteki bir salonda düzenlenen konferansa konuşması olarak katılan Sudanlı akademisyen İbrahim Nasır, ülkesinde yaşananları anlattı.
Nasır, Sudan'da yaşanılanların sadece Sudan halkının değil bütün İslam aleminin meselesi olduğunu dile getirdi.
Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da Sudan meselesinin Gazze ile benzer olduğuna dikkati çekti.
Konferansın ardından, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Nasır'a hediye takdim etti.
