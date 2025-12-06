Habertürk
Habertürk
        Kütahya'da "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi

        Kütahya'da "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi

        Kütahya İnsani Yardım Derneği ve Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:00
        Kütahya'da "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi
        Kütahya İnsani Yardım Derneği ve Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi.

        Kentteki bir salonda düzenlenen konferansa konuşması olarak katılan Sudanlı akademisyen İbrahim Nasır, ülkesinde yaşananları anlattı.

        Nasır, Sudan'da yaşanılanların sadece Sudan halkının değil bütün İslam aleminin meselesi olduğunu dile getirdi.

        Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da Sudan meselesinin Gazze ile benzer olduğuna dikkati çekti.

        Konferansın ardından, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Nasır'a hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

