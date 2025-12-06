Kütahya'da "Sudan Özel Gündem" konulu konferans düzenlendi

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da Sudan meselesinin Gazze ile benzer olduğuna dikkati çekti.

Nasır, Sudan'da yaşanılanların sadece Sudan halkının değil bütün İslam aleminin meselesi olduğunu dile getirdi.

Kentteki bir salonda düzenlenen konferansa konuşması olarak katılan Sudanlı akademisyen İbrahim Nasır, ülkesinde yaşananları anlattı.

