        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Kütahya'da bir karton fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

        Giriş: 20.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:52
        Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Kütahya'da bir karton fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.


        Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi Şerif Ramazan Ersöz'ün (29) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ersöz'ü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırdı.

        Elektrik akımına kapıldığı belirlenen evli ve 1 çocuk babası Ersöz, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

