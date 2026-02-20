Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya DPÜ'de "Kampüste Ramazan" etkinlikleri tanıtıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ramazan ayının manevi iklimini kampüs hayatıyla buluşturan "Kampüste Ramazan" etkinlik dizisine ilk iftar programıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya DPÜ'de "Kampüste Ramazan" etkinlikleri tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ramazan ayının manevi iklimini kampüs hayatıyla buluşturan "Kampüste Ramazan" etkinlik dizisine ilk iftar programıyla başladı.

        DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Bedesten'de düzenlenen iftar programı, öğrencileri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyeni aynı sofrada buluşturdu.


        Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda kolektif bir bilinç ve ortak bir hafıza inşa süreci olduğunu vurguladı.

        Üniversite yıllarının hayatın en hızlı akan ve arayışlarla dolu dönemi olduğuna dikkati çeken Kızıltoprak, şunları kaydetti:

        "Bir üniversiteyi üniversite yapan yalnızca derslikler ve laboratuvarlar değildir. Üniversiteler aynı zamanda değerlerin yaşatıldığı, kültürün üretildiği ve toplumsal hafızanın geleceğe aktarıldığı mekanlardır. Kampüste kurulan bu iftar sofraları, ailesinden uzakta eğitim gören gençlerimiz için yalnızca bir yemek değil, bir aidiyet duygusu ve aile sıcaklığıdır. Ramazanı kampüste yaşatmak, gençlerimizin hem akademik hem de insani gelişimlerine katkı sunmak demektir."

        Rektör Kızıltoprak, etkinliklerin üniversite ile şehir arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

        Program, tasavvuf musikisi dinletisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Çavdarhisar'da su ürünleri üretim tesislerinde denetim
        Çavdarhisar'da su ürünleri üretim tesislerinde denetim
        Şaphane'de yeni göreve başlayan din görevlileri için tören düzenlendi
        Şaphane'de yeni göreve başlayan din görevlileri için tören düzenlendi
        Simav Kaymakamı Karaloğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Simav Kaymakamı Karaloğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Sporcu gençlerin "Adalet" turu
        Sporcu gençlerin "Adalet" turu
        Temsili duruşma salonunda meslek öğreniyorlar Kütahya Germiyan Ticaret Mesl...
        Temsili duruşma salonunda meslek öğreniyorlar Kütahya Germiyan Ticaret Mesl...
        Kütahyalı sporcular ferdi sıralamalarda önemli dereceler elde etti
        Kütahyalı sporcular ferdi sıralamalarda önemli dereceler elde etti