Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Simav'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDF) şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 19:43 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Simav'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDF) şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenledi.

        Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Eynal'daki bir salonda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

        Şehitlerin milletin kalbinde ebediyen yaşayacağını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:


        "Şehitlerimizin aileleri ise bizlere onların en değerli emanetleri olarak her zaman baş tacı olacak. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanındadır. Sizlerin duası, sabrı ve vakarı bu milletin en büyük gücüdür. Bizler de görevimizi sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vefa borcu olarak görüyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açıktır."

        İftara Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, şehit yakınları, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Tavşanlı'da korkutan bina yangını
        Tavşanlı'da korkutan bina yangını
        Kütahya'da kalpler Kur'an-ı Kerim ile aydınlandı
        Kütahya'da kalpler Kur'an-ı Kerim ile aydınlandı
        Ramazan pidesi kuyrukları uzuyor
        Ramazan pidesi kuyrukları uzuyor
        Hisarcık'ta resim yarışması ilçe birincisi Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaok...
        Hisarcık'ta resim yarışması ilçe birincisi Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaok...
        Şehit yakınları ve gaziler gönül sofrasında buluştu
        Şehit yakınları ve gaziler gönül sofrasında buluştu