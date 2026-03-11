Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Haberleri

        Kütahya DPÜ'de "Tarih, Kültür ve Toplum Boyutları ile Ramazan Sempozyumu" yapıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), "Tarih, Kültür ve Toplum Boyutları ile Ramazan" konulu sempozyum düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:57 Güncelleme:
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferansı sonunda yapılan sempozyumun açılışında, ramazan ayının İslam dünyasının manevi ufkunu aydınlatan, gönülleri dirilten ve şehirlerin ruhunu yeniden canlandıran müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu söyledi.

        Dünyanın her yerinde ramazan kültürünün ortak olduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Fas'tan İran'a, Pakistan'a, Kudüs'ten Bosna Hersek'e kadar ramazan geleneklerimizde ortak noktalar var. İftar vakti herkesin gözü kulağı ezanda. Şehirler aydınlatılıyor, sokaklar süsleniyor. Cidde'de Bosna Hersek'e ramazan benzer özellikler taşıyor. Sofralarımızdaki yiyeceklerde ortak bir kültür var. Bütün ramazan sofralarında hurma, su, ekmek ve pide var. Bu ortak noktalarımız bir millet olduğumuzu, bir İslam ümmetinin mensubu olduğumuzu ve bir insan olduğumuzu bize hatırlatıyor."

        Kızıltoprak, ramazan ayında Türkiye'de olduğu gibi tüm İslam coğrafyasında bir hayırseverlik yarışının da yaşandığını vurguladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dr. Necdet Subaşı da ramazan ayında insanı rahatlatan bir iklim yaşandığını dile getirdi.

        Sempozyumu organize eden Prof. Dr. Arif Kolay ise geniş kapsamlı ramazan sempozyumunun Türkiye'ye ilk kez yapıldığını aktardı.

        Sempozyumda 5 oturumda 40'a yakın akademisyen ramazan ayı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

