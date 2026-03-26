        Kütahya OSB'de İtfaiye Hizmet Binası törenle açıldı

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Kütahya OSB'de İtfaiye Hizmet Binası törenle açıldı

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Vali Musa Işın, açılışta yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgelerinde üretim güvenliğinin korunması için itfaiye teşkilatının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Yangın ve benzeri afetlere karşı önceden tedbir alınmasının zorunluluğuna dikkati çeken Işın, şunları kaydetti:

        "Artık hiçbir şeyi kendi haline, tesadüfe bırakamayız. 'Bundan bir şey olmaz' diyemeyiz; her türlü tedbiri almak zorundayız. İtfaiye gerçekten önemli bir hizmettir. Bugüne kadar çok ciddi bir olay yaşamadık ama bu tesisin yapılmamış olması bir eksiklikti. Bu çalışmanın diğer organize sanayi bölgelerine de örnek olmasını temenni ediyorum. Hem işçi hem iş güvenliği hem de tesislerin korunması açısından burası çok değerli bir yatırımdır."

        Geçtiğimiz yıl OSB içerisindeki bir fabrikada çıkan yangını hatırlatan Işın, binanın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise Kütahya OSB'nin düzenli yapısına vurgu yaparak, "Burada binlerce insana ekmek veriyorsunuz, binlerce insan sayenizde meslek sahibi oluyor. Üretimine üretim katan, fabrikasını büyütme gayesinde olan tüm sanayicilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da profesyonel bir itfaiye birliği oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Erken müdahalenin öneminin bilincindeyiz. Umarım kullanmak zorunda kalmayız ancak bu birim sadece OSB'ye değil, ihtiyaç halinde tüm şehrimize hizmet verecek teknik kapasitededir." diye konuştu.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Işın ve protokol üyeleri, hizmet binasında incelemelerde bulunarak teknik donanım ve müdahale kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın

        Hasta ve hasta yakınları böbrek hastalıkları hakkında bilgilendirildi
        Kütahya'da 'Çini motifleri tasarımı' etkinliği
        Hisarcık'ta şap hastalığı için büyükbaş hayvanlardan kan numunesi alındı
        Simav'da pazar denetimleri sürüyor
        Emet'te Sürü Yönetimi Kursu açıldı
        Hisarcık'ta güvenli traktör kullanımı eğitimi verildi