        Kütahya'da geri dönüşüm tesisindeki havuza düşen işçi öldü

        Kütahya'da geri dönüşüm tesisinde kullanılan havuza düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:43 Güncelleme:
        30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çalışan yabancı uyruklu N.M.E.B. (44), ayağının takılması sonucu malzemelerinin parçalara ayrıldığı havuza düştü.

        Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, havuzdan çıkarılan işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.


        N.M.E.B'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

