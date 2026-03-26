Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



İsmail Kıvrak (60) idaresindeki 43 AZ 973 otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İsmail Kıvrak ile otomobildeki Fatma Kıvrak'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kazada yaralanan Kısmet Kıvrak ise ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İsmail Kıvrak ile Fatma Kıvrak'ın cesetleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

