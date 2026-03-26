        Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İsmail Kıvrak (60) idaresindeki 43 AZ 973 otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İsmail Kıvrak ile otomobildeki Fatma Kıvrak'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Kısmet Kıvrak ise ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İsmail Kıvrak ile Fatma Kıvrak'ın cesetleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        "Çok para kazanmıyoruz"
        'Evlilik' sinyali
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın

        Kütahya OSB'de İtfaiye Hizmet Binası törenle açıldı
        Hasta ve hasta yakınları böbrek hastalıkları hakkında bilgilendirildi
        Kütahya'da 'Çini motifleri tasarımı' etkinliği
        Hisarcık'ta şap hastalığı için büyükbaş hayvanlardan kan numunesi alındı
        Simav'da pazar denetimleri sürüyor
        Emet'te Sürü Yönetimi Kursu açıldı