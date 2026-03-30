Kütahya'da kar ve sis etkili oluyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Bölgede 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.



Bölgede etkili olan sisle de görüş mesafesi düştü.



Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.



Kar yağışının gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

