Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatı, 2020 yılında tamamlanıyor

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp, yeni Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Toraman’a; Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey ile Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp eşlik etti.

Parmakören Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatında sona gelindiğini ifade eden Müdür Kasım Demiralp, “Yaklaşık bin kişi kapasiteli T tipi kapalı ve 800 kişi kapasiteli açık ceza infaz kurumu ayrı binalarda konuşlandırılacak. Türkiye’de ilk defa atölye grubu kullanılacak. 6 bin metrekare alanda 100 adet lojman ısı merkezi, Jandarma Bölüm Komutanlığı ile alışveriş merkezi faaliyete geçecek.Kütahya E Tipi Cezaevi inşaatının 2020 yılında tamamlanarak hizmete girecek" diye konuştu.

KÜTAHYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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