Kümaş çalışanlarından 5 bin fidan

Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin Beşçam maden ocakları sahasındaki 500 çalışanı, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak 'Geleceğe nefes' adıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine, 5 bin fidan dikerek destek oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen ve 1 milyon kişinin, 2023 farklı lokasyonda, 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefiyle gerçekleştirilen 'Geleceğe nefes' kampanyasına, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin Beşçam maden ocakları sahasındaki 500 çalışanı 5 bin fidan dikimiyle katıldı.

Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Kütahya Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Kütahya Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür yardımcıları, Kütahya İl Özel İdare Ruhsat Denetim Müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin sonunda Levent Sipahi, Bakan Yardımcısı Kalaycı’ya fused manyezitten Türk bayrağı takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bugün bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bugün, 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Madenciliğin gelişimi ülkemiz için çok önemli. Kümaş da Türkiye’nin en büyük manyezit kaynaklarını işletiyor. Bu anlamda değerli Kümaş çalışanlarını başarılarından ötürü ve bu faaliyete katıldığı için gönülden kutluyorum” diye konuştu.

KÜTAHYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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