Şaphane'de 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'ın katıldığı toplantıda köylerdeki sorunlar konuşuldu.

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamda, ''Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın ve tüm muhtarlarımız ile köylerimizdeki sorunları ele aldığımız bir toplantı düzenledik. Toplantımızda su depolarımızın bakım ve onarımı, İnceğiz ve Karakür köyümüzün mera ıslahı, klorlama cihazlarımızın bakımı ve 2020 yılının genel yatırımları gündeme alındı'' diye konuştu.

Toplantının ardından gelen tüm misafirlere Şaphane Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

KÜTAHYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:13

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.