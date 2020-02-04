Hisarcık nüfusu 10 yılda 2 bin 327 kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kütahya’nın Hisarcık ilçe merkezi ve köylerindeki nüfus son 10 yılda 2 bin 327 kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; 2009 yılında 14 bin 396 olan ilçe merkezi ve köyleri toplam nüfusu 2019 yılında 2 bin 327 kişi eksilerek 12 bin 69’a, 2018 yılında 5 bin 112 olan ilçe merkezi nüfusu ise 2019 yılında 186 kişi eksilerek 4 bin 926’ya geriledi.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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