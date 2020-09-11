Aslanapa'da "Silaj paketleme tesisi" hizmet vermeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslanapa'da "Silaj paketleme tesisi" hizmet vermeye başladı

İHA

Aslanapa'da "Silaj paketleme tesisi" hizmet vermeye başladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mısır silaj paketleme tesisinin bu yılın ürünleri için hizmet vermeye başladığı bildirildi.
İlçede uzun yıllardır eksikliği hissedilen bir tesisi ikinci senesinde de hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını belirten girişimci ve iş adamı Ali Okumuş, "Hayvancılık için önemli bir kaba yem bitkisi olan silaj mısırı, hasat edilmesinden sonra parçalanarak kışın uzun süre dayanabilen ve besin değeri yüksek olan önemli bir kaba yem materyalidir. İlçemizde açtığımız "Silaj paketleme tesisi", silaj kullanımını ve dolayısıyla alternatif ürün olarak silajlık mısır ekimini teşvik edecektir. Buğday ve arpa yönünden önemli bir merkez olan Aslanapa ilçemizde, bu tesisle beraber mısır üretimi de alternatif bir gelir kaynağı olacaktır. Bu yıl isteyen müşterilerimiz için inekulant katkılı mısır silajı sistemimiz ile Aslanapa mısır silajımız artık dahada uzun ömürlü, daha da kaliteli. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Arif Teke: Tüm imkanlarımızla Covid-19 mücadelemiz devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: Tüm imkanlarımızla Covid-19 ...
Başkan Biçer’den esnaflara teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Biçer’den esnaflara teşekkür
Emet Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen görevine başladı
YEREL HABERLER Emet Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen görevine başladı
Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı adayı Yaşar Rıdvan Kocaman
YEREL HABERLER Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı adayı Yaşar Rıdvan ...
Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
Fulya Topçuoğlu Ünal, profesör oldu
YEREL HABERLER Fulya Topçuoğlu Ünal, profesör oldu
Vali, vatandaşları uyardı, bilgilendirdi Kütahya Valisi Ali Çelik: "Maske, mesafe ve temizlik en büyük gücümüz.Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız"
YEREL HABERLER Vali, vatandaşları uyardı, bilgilendirdi Kütahya ...
Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Emet'te trafik kazası: 1 yaralı
DPÜ'de ilk dönem uzaktan... DPÜ’de 2020-2021 teğitim öğretimi yılı, güz yarıyılında uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılacak
YEREL HABERLER DPÜ'de ilk dönem uzaktan... DPÜ’de 2020-2021 teğitim ...
Emet'te Korona virüs (Covid-19) denetimleri
YEREL HABERLER Emet'te Korona virüs (Covid-19) denetimleri
Daimi işçi alımında adaylar kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Daimi işçi alımında adaylar kıyasıya yarıştı
Müdür Başyiğit’in okul ziyaretleri
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit’in okul ziyaretleri
Başsavcısı Kocaman’dan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcısı Kocaman’dan Rektör Uysal’a ziyaret
Ali Güral Lisesi'ne “EBA” Destek Noktası açıldı
YEREL HABERLER Ali Güral Lisesi'ne “EBA” Destek Noktası açıldı
DPÜ’de 'Uzaktan eğitim' konulu seminer
YEREL HABERLER DPÜ’de 'Uzaktan eğitim' konulu seminer
İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’den Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’den Rektör Uysal’a ...
Vali Çelik: "Kütahya Turizm Master Planı 6 ay sonra hazır"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Kütahya Turizm Master Planı 6 ay sonra ...
Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme ...
U20 Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndüler
YEREL HABERLER U20 Türkiye Şampiyonası’ndan madalya ile döndüler
Kütahya'da, 'Tarım gezginleri ağırlanıyor' projesi
YEREL HABERLER Kütahya'da, 'Tarım gezginleri ağırlanıyor' projesi
Simav'ın 40. camisi ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Simav'ın 40. camisi ibadete açılıyor
Yeni atanan şube müdürleri görevlerine başladı
YEREL HABERLER Yeni atanan şube müdürleri görevlerine başladı
Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş canlı hayvan pazarı çevre düzenleme ...
Emet'li üreticilere ''Silaj paketleme makinesi''
YEREL HABERLER Emet'li üreticilere ''Silaj paketleme makinesi''

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X