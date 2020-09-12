Kütahya Kent Meydanı Projesi masaya yatırıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın katılımıyla gerçekleşen ’Kütahya Kent Meydanı Projesi’ toplantısına ev sahipliği yaptı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon’da düzenlenen toplantıya Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Ağca, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, kamu kurumlarının temsilcileri ve proje ekibinde yer alan akademisyenler katıldı.



“Üniversitemiz hiç olmadığı kadar çok projeyi üstlendi”

Toplantının açılış konuşmasında Dumlupınar Üniversitesindeki güncel çalışmalar ve mevcut durum hakkında katılımcıları bilgilendiren Rektör Kazım Uysal,” Bu yıl Kütahya Dumlupınar üniversitesi son yılların en yüksek doluluk oranına ulaştı. Bu oran uluslararası öğrenciler ve ek tercihlerden sonra yüzde 95 üzerini bulacaktır. 7 bini aşkın lisansüstü öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası öğrenci sayımız hiç olmadığı kadar arttı. Üniversite tarihinde olmadığı kadar projeler aldık. BAP projelerinden yaklaşık 5 milyon TL para aktarıyoruz. DUSCART, TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışlarda ekibimiz 4. oldu. Bu şimdiye kadar elde edilmemiş bir başarıydı. YÖK’ün verdiği ‘Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde Türkiye birincisi olduk. Ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’tan da ‘Eğitim Alanında Erişilebilirlik’ ödülü aldık. Teknokent neredeyse dolmak üzere, yaklaşık 42 ofisimiz var ve bunun 36 tanesi doldu. Üniversitemiz eskiye göre çok daha iyi bir konumda. Personel memnuniyetimiz hiç olmadığı kadar yüksek. İhtiyaçlarımızı belirleyerek buna göre alımlar yaptık. Araştırma ve öğretim görevlisi alımlarında hiçbir zaman özel şart yazmadık” dedi.



“Kütahya Meydanı hepimizi ilgilendiren bir konu”

Toplantıda söz lan Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Meydanının herkesi ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çekerek,” Bir buçuk yılda hangi aşamalardan sonra bugüne gelindi bunu belirtmek istiyorum. Üç projemiz başladığından bu yana belli bir bütünlük içerisinde bugüne kadar getirildi. İhalelerini yaptık. Şu anda uygulama projelerinin ihale süreci devam ediyor. Kent Meydanı’nın altında otopark projemiz vardı. Ancak mecliste bazı arkadaşlarımız otoparkın ek bir bütçe gerektiğini belirttiler ve burada otoparkı istemediler. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Nasıl bir sonuç alınacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu anda İller Bankası bu meydanın yeniden projelendirmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Buradaki projenin özü Kütahya’nın merkezinde diğer varlıklarımızla beraber Vazonun korunmasıdır. Biz hazırladığımız projede Vazonun yerini kaydırdık ve imar planına işlediğimiz bu projeye ilişkin Anıtlar Kurulu dahil ilgili kurumlardan izinlerimizi aldık” dedi.

Projenin çizimleri üzerinden sunumunu sürdüren Işık, “Biz bu çalışmaları yaparken Üniversitelerimizin hocalarının da görüşlerini almak istiyoruz. Yapılacak katkılarla bütün Kütahya’nın ortak değeri olacak bir projenin hayata geçeceğine inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Zafer Meydanı eski Kütahya’nın giriş kapısı”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, Meydan projesinin Kütahya’nın 7080 yılına hizmet edecek bir proje olduğundan söz etti. Vali Çelik, ”Bizler yarınlara karşı sorumlu olduğumuz için katkıda bulunmak istiyoruz. Hepinizin bildiği üzere Kütahya’nın ana kimliği Vazodur. Vazo, Kütahya’nın sembolüdür. Ama Kütahya, Vazodan ibaret değil. Denilebilir ki, meydan projesidir hızlıca yapılıp geçilebilir. Ama biz bu projeyi bizden sonraki nesle bırakılacak önemli bir proje olarak görüyoruz. Şehirlerin uzun vadeli planlaması da bunun bir parçasıdır. Sözünü ettiğimiz Zafer Meydanı, ‘Eski Kütahya’ denilen yerin giriş kapısı gibi. Dolayısıyla bunu dizayn ederken geleceği de düşünerek yapmalıyız. Burada sadece Kütahya halkı için değil, Kütahya dışından buraya gelecek insanlar için de çekim merkezi olacak bir meydanı hayata geçirmeliyiz. Bu proje Kütahya halkının aidiyet hissettiği bir proje olmalı. Aidiyet hissettirirseniz insanlar kilometrelerce ötede olsalar da bir şekilde oraya yeniden gelmek isterler. Bugün burada milletvekilleriyle, belediyesiyle, üniversitesiyle, çevre ve şehircilik müdürlüğüyle toplanmış olmayı en büyük kazanım olarak görüyor, ortak bir proje etrafında birleşerek ortaya güzel bir sonuç çıkarmanın keyfini hep birlikte yaşamayı diliyorum. Özellikle hocalarımızdan bu konuda fikirler beklediğimi belirtmek istiyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum” Şeklinde konuştu.



“Kütahya Meydanını sadece inşaat alanı olarak görmemeliyiz”

Konuşmasında meydanların işlevlerini açıklayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz, Türkiye’deki ve dünyadaki meydanlardan iyi ve kötü örnekleri katılımcılarla paylaştı.

Meydanların sadece boş alanlar oluşturmak olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Eray Şahbaz, “Meydanlar, şehirlerin kimliklerini belirleyen alanlardır. Bir meydanı oluştururken burada yayaların meydanı aktif şekilde kullanmaları ve özellikle yaya yollarının araç trafiği ile kesilmemesi çok önemli. Bunun yanında bir meydan tasarlarken proje çalışanlarının bilmesi gereken şey, bu meydanın işlevinin ne olacağıdır. Burada bir tören meydanı mı yoksa bir anıt meydanı mı istiyoruz? Bunun yanında insanları buraya çekmek istiyoruz. Ancak meydanın insanlara ne sunacağını belirlememiz gerekiyor. Bir meydan projesine sadece bir inşaat alanı olarak bakmak, meydan tasarımlarında yapılan en büyük hatadır. Kütahya Meydanı Projesi, öncelikle Turizm Master Planı’nın bir parçası olarak ele alınmalıdır. Kütahya Meydanı’nı sadece dar bir alanın projesi olarak düşünürsek burada kalıcı bir eser çıkartamayız” diye konuştu.

Meydan projesinin öncesinde SWOT analizini de katılımcılarla paylaşan Şahbaz, “Kütahya Meydanı’nın konumuna baktığımızda Cumhuriyet Caddesinden, ya da halkın benimsediği ismiyle Sevgi Yolundan, beslenen bir meydan olacak. Bu meydan için olumlu bir konu. Bunun yanında Germiyan Sokağı gibi Kütahya’nın turizmini besleyen bir alana çok yakın. Bu da projenin o alanla bütüncül düşünülmesini gerektiriyor. Hazırlanacak meydana Kütahya’nın tarihinden ve sanatından izlere yer vermemiz ve özellikle gençlere yönelik aktivitelere de bu meydanda olanak sağlamamız izlenecek yolda üzerinde durmamız gereken en önemli başlıklar” şeklinde konuştu ve proje ekibini tanıttıktan sonra Kütahya Meydanı Projesi için yetkin olduklarını ve çok iyi bir iş çıkaracaklarına inandıklarını ifade etti.



“Katılımcılar çalışmaların hemen başlaması konusunda hemfikir”

Şahbaz’ın sunumunun ardından Vali Ali Çelik sunuma ve projeye ilişkin görüşlerini paylaştı. Çelik’in ardından AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da kent meydanının sınırları ve meydanda bulunması gereken özelliklerle ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Belediye Başkanı Alim Işık da sunuma ilişkin görüşlerini aktararak belediyenin hazırladığı projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rektör Kazım Uysal’da projenin haftalık düzenlenecek toplantılarla ilerletilerek en kısa sürede iyi bir çalışma çıkarmak istediklerini kaydetti.

Toplantının sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Meydanı’nda kalıcı bir projenin hazırlanması için titizlikle çalışılması gerektiğinin altını çizerek tüm paydaşların mümkün olan en kısa sürede meydana ilişkin son kararlarını vermelerinin çalışmalara bir an önce başlanması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

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