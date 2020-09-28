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DPÜ'nün 'YuSi' takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye üçüncüsü oldu

İHA

DPÜ'nün 'YuSi' takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan “YuSi” takımı, TEKNOFEST 2020’de İnsanlık Yararına Teknoloji YarışmasıSosyal İnovasyon Kategorisi’nde Türkiye üçüncüsü oldu.
TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda kalpler insanlık için attı, zihinler insanlık için çalıştı, eller insanlık üretti. Dumlupınar Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören Endüstri programı yüksek lisans, Bilgisayar programı lisans öğrencisi Sıla Özyeşil ile Bilgisayar Mühendisliği programı yüksek lisans öğrencisi Ebrar Tepeciklioğlu'nun çalışmalarıyla hazırladıkları 'YuSi' adlı mobil uygulama Sosyal İnovasyon Kategorisi’nde Türkiye genelinde binlerce başvuru arasından ilk 25’e girerek finalist takım oldu.
Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan Aydın ve Arş. Gör. Nagihan Yağmur akademik danışmanlarından oluşan “YuSi Takımı”, görme engelli kullanıcı dostu mobil uygulaması ile 3.’lük ödülü ve madalya kazandı. TEKNOFEST 2020’nin ödül gününe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Teknofest paydaşlarının değerli yöneticileri, teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. YuSi Takımı’na ödülü Başkan Selçuk Bayraktar vererek takımı başarılarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

“Yerli ve milli sesli sosyal medya”
Görme engelliler için hazırlanan ve kullanıcı dostu bir mobil uygulama olan YuSi, görme engelli ve gönüllü kullanıcıların birleşerek sesli bir sosyal medya oluşturmak istemesiyle doğdu. YuSi'de gönüllü kullanıcılar görme engelli kullanıcılar için turistik mekanları, unutmak istemediği anılarını hatta rengarenk yapraklarıyla bir çiçeği betimleyerek anlatıyorlar. Uygulama içerisinde beğeni, yorum yapma ve mesajlaşma seçenekleri de yer alıyor. YuSi telefonlardaki erişilebilirlik hizmeti olan ses asistanlarını baz alarak geliştirildi. Uygulamanın görme engelli ve gönüllülerden oluşan ekibi, sesli sosyal medyaya ek olarak görme engellilerle ilgili sorun analizi yapmışlardır ve modüller halinde çözümler ürettiler. Uygulamanın içerisinde yapay zeka tabanlı 'yazı okuma', makine öğrenmesi ile kendi eğittikleri modeller ile 'para tanıma', 'renk tanıma' ve 'hikaye paylaşma' gibi modüller yer alıyor.

“Elde edilen üçüncülük Üniversitemizin gurur kaynağı”
YuSi'nin elde ettiği başarıdan dolayı öğrencileri ve uygulamayı geliştiren ekibi tebrik eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, elde edilen üçüncülüğün Üniversitenin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.
Uysal, "Öğrencilerimiz 'İnsanlık Yararına Teknolojiler' kategorisinde üçüncülük elde ettiler. Ancak insanlık yararına geliştirilen hem de engelli vatandaşlarımız için geliştirilen teknolojilerde elde edilen derece çok da önemli değil. İnsanlık yararına hareket eden, iyilikte yarışan herkes bu yarışmada birinciliği hak etmiş demektir. Öğrencilerimizi TEKNOFEST'e uğurlarken onları Kütahya'ya başarı ile döneceklerinden çok umutluyduk. Onlar hem kendi isimlerini hem de Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin adını Türkiye'nin en büyük teknoloji festivalinde duyurmayı başardılar. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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