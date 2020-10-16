Covid-19 tedbirlerini denetledi

Kütahya'da, Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında Vali Ali Çelik’in koordinasyonunda devletin tüm birimleri bugün yeniden sahadaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik, Cuma Pazarında ve işlek caddelerde bulunan kafelerle, işyerlerini tek tek ziyaret ederek uygulanan tedbirleri inceledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ile birlikte pazar yerinde incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, vatandaşlardan ve pazar esnafından tedbirler hakkında bilgi alıp maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulundu.

Vali Ali Çelik, pazar yerindeki incelemelerin ardından, pazar yeri çevresinde ve Atatürk Bulvarı’nda hizmet veren market, bakkal, fırın, kuaför ve kafelerde iş yeri sahipleri ve vatandaşları Covid19 tedbirleri hakkında bilgilendirip uyarılarda bulundu.



"Tek gücümüz tedbirler"

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkisini sürdürdüğünü belirten Vali Ali Çelik, “Ülkemizde çok şükür kontrollü sosyal yaşam alanlarında hayatın devam etmesi için gerekli tedbirler alındı ve bunların devamı gerekiyor ki biz bu kontrollü sosyal yaşamın sürekliliğini sağlayabilelim. Vaka sayılarının artması salgının artması anlamına geliyor. Onun için hepimize bir görev ve sorumluluk düşüyor. Hepimiz hızlı bir şekilde salgının, virüsün etkisinin kalkması, aşının bir an önce bulunması, tedavi süreçlerinin gelişmesini bekliyoruz ama bu süreci de hepimiz kendi üzerimize düşen sorumlulukla devam ettireceğiz. Benim gördüğüm vatandaşlarımızın maske kullanma alışkanlığını içselleştirdikleri, kullandıkları, bunu hayatlarının bir parçası haline getirdikleri.

Esnafımızın da elinden geldiğince özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olduklarını gözlemliyoruz ama bu, tedbiri elden bırakacağımız anlamına gelmiyor. Virüse karşı elimizdeki tek gücümüz maske, mesafe ve temizlik. Bunlardan asla taviz veremeyiz, vermememiz lazım. Bu zor, sıkıntılı günleri hep beraber birbirimize destek olarak atlatacağız" dedi.



"Amacımız cezalandırmak değil"

"Esnafa ve vatandaşlara yazılan cezalarla ilgili, idari yaptırımları uygulamak son çare ve istemediğimiz bir durum" diyen Vali Ali Çelik, “Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bazen esnafımız bu hususlarda rahatsız olabiliyor. Şu ana kadar işyerlerinde 250 bin denetim yapılmış. Esnafımıza uygulanan ceza sayısı 120 civarında. Amacımız kimseyi cezalandırmak ya da zor durumda bırakmak değil. Tek temennimiz, amacımız farkındalığı artırmak ve bu sürecin zorluğunun farkında olarak tedbirlerden vazgeçmemeleri için bir nevi onlara destek olmak, moral vermek ve rehberlik etmek. Ama sonuçta bunu tekrar tekrar anlattıktan sonra da bu hususta halk sağlığının, vatandaşın güvenliğinin riske atıldığı durumlar görülürse de en azından bir davranış oluşsun diye bunlara yönelik idari yaptırımları uygulamak son çare ve istemediğimiz bir durum. Vatandaşımız bir idari yaptırım gördüğünde hiç kimse mutlu olmuyor. Önemli olan toplumun genel sağlığını korumak. Virüs yayıldıkça hastane yükü artacak. Hastane yükü artınca tedavi imkânları zorlaşacak ve sağlık sistemine erişim zorlaşacak. Tek beklentimiz herkes bu kurallara uysun. Kimse yaptırımlarla karşı karşıya kalmasın. En az 3 defa uyarılmadan herhangi bir esnafımıza ya da vatandaşımıza ceza uygulanmıyor" şeklinde konuştu.



"Bu süreci el birliği ile atlatacağız"

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla önümüzdeki 15 gün süreyle gelen yasaklamalarla ilgili konuşan Vali Ali Çelik, “Maalesef son dönemde kontrollü normalleşmeyle birlikte vaka sayısı artış trendine girdi. Bu tedbirler olmazsa trend artmaya hızlanarak devam edecek. Bizim amacımız tedbirlerle virüsün sınırın ötesine geçmesine engel olmak. Bugün Avrupa’da birçok ülke tekrar yasaklamalara geri döndü. Yasaklama kararları alarak birçok umuma açık eğlence yerini, istirahat yerini yasaklayarak, kapatarak, kısmi sokağa çıkma yasakları uygulayarak virüse karşı mücadele ediyor. Bizim temennimiz, kontrollü yaşam içinde hepimiz kurallara uyarak bu süreci bir başka aşamaya geçmeden, ikinci bir atak yaşamadan atlatmak. Önümüzdeki 15 gün yaklaşan kış şartlarını, iklim değişikliklerini ve virüs yayılımını da göz önünde bulundurarak misafirliklerden, iki kişiden fazla bir araya gelme alışkanlıklarından uzak duralım. Memleketimizin, yöremizin özelliği gereği gezek kültürü yaygın. Bunlara bir müddet ara vermemiz gerekiyor. Son aldığımız kararla da misafirlik, gelin çıkarma, evde kına gecesi yapma gibi bu tür alışkanlıklardan da bir dönem uzak duracağız. Çok şükür ülkemizde çok umutlu gelişmeler de var. Aşıyla ilgili süreç çok hızlandı. İnşallah çok hızlı şekilde aşı çalışmaları sonuçlanacak. Bu süreci biraz alışkanlıklarımızdan vazgeçerek, birazda başkalarını ve birbirimizi düşünerek geçirirsek bizim için daha iyi olacak. Bu süreci el birliği ile atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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