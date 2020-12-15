Gediz’de resmi kurumlara girişlerde HES kodu uygulamasına

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında Resmi Kurum ve Kuruluşlara girişlerde HES Kodu uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda Gediz Kaymakamlığı, Gediz Adliyesi ve Gediz Belediyesi hizmet binasına girişler artık HES kodu kontrolü ile sağlanacak. Her türlü işlemleri için Belediye Hizmet Binasına gelen vatandaşların, kurulan HES Kodu Destek Noktasında HES kodu sorgusu yapılmaya başlandı.

HES kodu bulunmayan ve alma konusunda zorluk çeken vatandaşlara, Hizmet Binası girişinde oluşturulan HES Kodu Sorgulama Noktasın ’da görevli personelin yardımcı olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Korona virüs (Covid19), yaşam tarzımız ve algılarımızı değiştirdi. Bu süreçte alınan kararlar herkesin sağlığı için büyük önem arz ediyor. Tüm Dünyayı etkisi alan Korana virüs (Covid19) salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya, tedbirlere ve kısıtlamalara uymaya hep birlikte devam edelim. Hep birlikte göreceğimiz güzel günler Allah’ın izniyle yakındır. Bu zor ve kötü günleri birlik ve beraberlik içinde hep birlikte başaracağız. Buradan alınan tedbirlere ve kısıtlamalara uyan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı günler diliyorum” açıklamasında bulundu.

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