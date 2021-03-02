Altıntaş'ta buğday zararlısı kurt kontrolleri

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından, buğday ekili alanlarda buğday zararlısı kurt kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Aynı tarlaya üst üste bir kaç yıl buğday veya bu zararlının tercih edeceği buğdaygilden başka bir tür ekildiğinde, yoğunlukla beraber zarar da artmaktadır. Bu nedenle ekim nöbetine gerekli önem verilmelidir. Nadasa bırakılan tarlalar uygun bir zamanda derince sürülmek suretiyle yabancı otlar yok edilirse zararı daha da azalır. Böylece tarladaki besin kaynakları ortadan kalkacağı gibi birçok larva ve pupa da toprağı sürme esnasında yok edilmiş olur.

Tahıllar olgunlaştıktan sonra tarlada ne kadar fazla kalırsa hasat esnasında tohumların toprağa dökülme oranı da o kadar artar. Bu da erginlere ve ileride de larvalara bol besin kaynağı oluşturacağı için çoğalması teşvik edilmiş olur. Bu nedenle hasat geciktirilmeden yapılmalıdır'' ifadeleri kullanıldı.

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