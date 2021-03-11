Kütahya’da bir araçta 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi

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Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, poşet içerisinde 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.Ş. isimli şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, poşet içerisine gizlenmiş 910 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ş. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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