DPÜ’lü Öğretim Üyesi Küçük’ten kişisel sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük, dijital boyama çalışmalarından oluşan “Odaklanma” isimli kişisel sergisini açtı.

Eskişehir’de Oda Art Sanat Galerisi’nde açılan dijital boyama çalışmalarının bulunduğu sergi “Odaklanma” isimli üç bölümden oluşuyor.

Öğretim Üyesi Mine Küçük, sergide, insanın var olma sürecinde bulunduğu çevreyi nasıl şekillendirdiğini yerleşim yerleri üzerinden izleyiciye aktarmaya çalışırken, aynı zamanda dijital teknolojinin getirdiği imkanlar ve bu imkanlar içinde kendini sorguladığı süreci şu sözlerle ifade etti, “Her şeyin görselleştirilebileceğini düşündüğüm, başlangıcı ve sonu olmayan bir ekran, sahip olduğu tüm nitelikleriyle ve eksiklikleriyle benim bu alan içinde hareket etmemi sağlıyor. Bunun bir seçim olduğunu düşünüyorum. Hiç bitmeyen bir döngü içinde binalar, kalabalık, gürültü içinde odaklanmaya ihtiyaç duyan ben. Beyaz bir sayfa ve küçük bir kare ile başlıyorum hikayemi anlatmaya. Sayfaya her eklediğim renk dijital dosyamın yeni bir isim almasına neden oluyor. Ben 1, Ben 2, Ben 2a, Ben 79c Asla bitmeyecek gibi görünen sayısız varyasyon içinde Dünya’yı sadece renklere indirgeyerek başladığım hikayemin sonuna geldim. Varyasyon değil, gerçekten bitti” dedi.

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