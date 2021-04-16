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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da onarımı devam eden ve tamamlanan sanat eserleri

İHA

Kütahya’da onarımı devam eden ve tamamlanan sanat eserleri

Kütahya Valisi Ali Çelik, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Ahmet Aydın’dan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Vali Ali Çelik’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Onarımı devam eden ve tamamlanan sanat eserleriyle yapı işleri hakkında bilgiler veren Müdür Aydın, 2 milyon 583 bin 929 TL proje bedelli Dönenler Camii, Bir milyon 97 bin 72 TL proje bedelli Simav Kadıoğlu Camii, 2 milyon 419 bin TL proje bedelli Vakıf Konağı, 1 milyon 511 bin 620 TL proje bedelli Aslanapa Yalnızsaray Köyü Camii, 293 bin 820 bin TL proje bedelli Ulupınar Camisinin restorasyon çalışmaları ile 1 milyon 135 bin 651 TL bedelli Ulu Cami ısıtma tesisatı yapımı, 279 bin 190 TL bedelli Pirinç Hanı basit onarımı, 106 bin 200 TL proje bedelli Hayme Ana Türbesi basit onarım ve çevre düzenlemesi, 65 bin 431 TL İshak Fakih Camii basit onarım işlerinin tamamlandığını, 1 milyon 330 bin 105 TL proje bedelli Şaphane Koca Seyfullah Ağa Camisi’nde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Proje süreci devam eden ve tamamlanan Kültür Varlığı olarak tescilli eserler ile yeni yapı proje işleri hakkında da Vali Çelik’i bilgilendiren Aydın, 10 yapıdan 8’inin onarım projesinin devam ettiğini, 2’sinin tamamlandığını belirtti.
120 bin TL bedelli Domaniç ilçesi Sultan Alaaddin Camii, 46 bin TL bedelli Domaniç Çokköy Köyü Camisinin onarımına yönelik hazırlanan projelerinin tamamlandığını aktaran Aydın, 69 bin 900 TL bedelli Lala Hüseyin Paşa Camii, 34 bin 850 TL bedelli Tavşanlı Arapzade ve Boyacıoğlu Camii, 96 bin 490 TL bedelli Gediz Ulu Camii, 61 bin 170 TL bedelli Kal’ai Bala Camii, 49 bin 800 TL bedelli Hacı Ahmet Mescidi, 97 bin 500 TL bedelli Tavşanlı Aşağı Camii, 10 bin TL bedelli Mülayim Dede Türbesi, 386 bin TL Yakup Çelebi İmaret Külliyesi’nin proje çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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