Kütahya, Ege bölgesinde en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor

Kütahya düşen vaka oranlarına rağmen, Ege bölgesinde ilk sırada bulunuyor.
Kütahya Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan haritaya göre her yüz bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya’da 61,63 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada vaka sayısı en yüksek iller Siirt, Bitlis, Ağrı ve Van olurken Kütahya'da bir önceki hafta 70,23 olan vaka sayısı azda olsa düşüş göstererek 61,63’e geriledi. Ege bölgesinde en çok vakaya sahip olan Kütahya’da vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kısıtlamaların olmamasına rağmen ziyaretlerden kaçındıklarını söyleyerek, herkesi tedbirlere uymaya ve aşı olmaya davet ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.