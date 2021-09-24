Özel İdare'de en düşük işçi maaşı 4 bin 480 TL oldu

Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 228 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı bildirildi.

1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere öncelikle 4 bin 100 lira altında olan ücretler 4 bin 100 liraya çekildi, daha sonra ücretlere yüzde 12 ve Eylül ayından itibaren de yüzde 5 zam uygulanacak. Ayrıca enflasyon farkları da maaşlara yansıtılacak.

Sözleşmeye göre, İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan bekar bir işçinin en düşük ücreti 4 bin 480 lira olurken, bunlara ikramiye ve ek ödemede ilave edildiğinde 4 bin 955 liraya çıkacak. Bir çocuklu işçinin eline geçecek en düşük ücret 4 bin 575 lira olurken, 475 lira ikramiye ve ek ödeme ile birlikte 5 bin 50 lira olacak. En yüksek işçi ücreti de 6 bin 526 lira, 688 lira ek ödeme ve ikramiye payları da ilave edilirse 7 bin 214 liraya yükselecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ”İlimizin en ücra köşesine hizmet götüren değerli işçi kardeşlerimiz bu sözleşme döneminde bu ücretlerle çalışacaklardır. Gönlümüz her türlü fedakarlığa katlanan ve ilimize büyük katkılar sağlayan emekçi arkadaşlarımızın daha yüksek ücret almalarını istemektedir. Ancak Özel İdare bünyesinde çalışan işçilerimizin fazla mesai ve arazi gibi ilave ücretlerde aldıklarını da hesaba katarsak rakamlar daha da yükselecektir. Bu belirtilen ücretler en düşük ve en yüksek ücretlerdir. İl Genel Meclisi Başkanı, bir işçi emeklisi ve sendikacı olarak benim gönlüm hep çalışanlar tarafındadır. Sözleşme dönemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. İşveren ve işçi sendikalarımızın yetkililerine de teşekkür ediyorum. Tüm emekçi kardeşlerime hayırlı olmasını diyorum. Alın terlerinin karşılığıdır, aileleriyle sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yaşam kazasız belasız mesailer diliyorum” dedi.

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