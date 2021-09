Gediz BİLSEM öğrencileri, Teknofest 2021 finallerine katıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde BİLSEM öğrencileri, hazırladıkları “Güvenli Servis Aracı” projesiyle Teknofest’e katıldı.

Gediz Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)’de eğitim gören Selcen Berru Yıldırım ve Yiğit Akteke isimli 2 öğrencinin danışman öğretmenleri ile birlikte insanlık yararına teknoloji ihtiyacı için hazırladıkları “Güvenli Servis Aracı” projeleri ile İstanbul Atatürk Havalimanında yapılan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline finalist olarak katılarak projelerini tanıttılar.

Geçtiğimiz aylarda Batman’da bir öğrenci servis aracında yaşanan kazada 2 öğrencinin hayatını kaybettiği 20 öğrencinin yaralandığı ve can kayıplarının yaşandığı benzer kazalardan esinlenerek projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden danışman öğretmen Mustafa Demircan, “Gediz BİLSEM olarak 2 proje ile Teknofest’e başvuru yaptık. Projelerimizden bir tanesi hakem değerlendirme aşamasına kadar gelmiş olmasına rağmen maalesef ki o aşamayı geçemedi. Güvenli Servis Aracı projemiz ise elemeleri geçmesiyle Türkiye’de İnsanlık yararına Teknoloji alanında finale kalan 64 projeden 32. olarak Teknofest 2021 Finallerine katılma başarısı kazandı” dedi.

Demircan ayrıca, “Öğrencilerimiz, dünyanın her yerinde gerçekleşen servis kazalarında ölümlerin en aza inmesi adına bir çalışma yaptı. Araştırmalarımızda servis araçlarında emniyet kemeri bulunmaması ya da öğrencilerin kemer takmayı unutmaları nedeniyle maalesef ki can kaybı ve yaralanmaların gerçekleştiği sonucuna vardık. Bu projemiz ile servis araçları koltuklarına yerleştireceğimiz ağırlık algılayıcılar (Sensör) sayesinde koltuk üzerinde ki ağırlığı ölçüyoruz. Eğer ağırlık 25 kg’dan fazla ise sistem çalışmaya başlıyor. Öğrenciye kemer takması için bir müddet zaman tanıyor, kemer takılmaz ise önce koltuk üzeri ışık uyarı sistemi devreye giriyor, bir müddet tekrar bekledikten sonra hala kemer takılmamış ise bu kez koltuk kenarı ses uyarı sistemi devreye giriyor ta ki kemer takılana kadar. Kemer takıldığında sistem kendini kapatıyor. Yolculuk esnasında tekrar kemer çıkarılırsa bütün prosedürler baştan çalışmaya başlıyor. Ayrıca bu projemizle özel gereksinimli öğrencilerimizi de düşündük. Onların da kemer takmayı unutmalarını engellemek istedik. Örneğin; işitme engelli arkadaşlarımız için ışık, görme engelli arkadaşlarımız için ise ses uyarısı vererek onların da güvenle yolculuk yapmalarını sağlamak istedik. Bu insanlık yararına geliştirilen “Güvenli servis aracı” projesinin ülkemizdeki tüm servis araçlarında kullanılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

3 gün boyunca Teknofest21’de projelerini sergileyen Gediz BİLSEM öğrencileri ise projelerine gösterilen ilgiden memnuniyetlerini dile getirdiler.

