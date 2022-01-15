Tarihi Pirinç Han restore edilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vali Ali Çelik, Paşam Sultan Mahallesi’nde bulunan tarihi Pirinç Han’da incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Vali Ali Çelik, Evliya Çelebi’nin bahsettiği 17 tarihi handan günümüze kalan Pirinç Han’ın Kütahya’ya kazandırılması için çalışmalara başlandığını söyledi.

Vali Çelik, yüzde 95’inin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan tarihi hanın şahıslara ait hisselerindeki mülkiyet sorunlarının giderildikten sonra hızlı bir şekilde proje hazırlanacağını kaydetti.

Pirinç Han’ın ardından Melek Girmez Sokak’ta incelemelerde bulunan Vali Çelik, Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan cephe düzenleme projesi hakkında bilgiler aldı.

Samanpazarı’ndaki esnafı da ziyaret eden Vali Çelik, işleri hakkında bilgiler alarak hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.