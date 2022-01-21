Kaymakam Özay: “Bol kitap okuyup, tekrar yapın”

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 20212022 eğitimöğretim yılının ilk dönemi sona ermesi dolayısıyla Hasanlar İlkokulunda düzenlenen karne dağıtıp töreninde konuşan Kaymakam Didem Dinç Özay, öğrencilere bol kitap okuyup, tekrar yapmaları tavsiyesinde bulundu.

20212022 eğitimöğretim yılının ilk dönemi sona ermesi nedeniyle birleştirilmiş sınıf Hasanlar İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilere Kaymakam Didem Dinç Özay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından karneleri verildi.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde iyi bir şekilde dinlenmelerini tavsiye eden Kaymakam Didem Dinç Özay, “ Tatilde bol kitap okuyun, mutlaka tekrar yapın. İyi dinlenip ikinci döneme zinde başlayın. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Karne dağıtım töreninde öğrencilere kek ve meyve suyu dağıtıldı.

İlçe merkezi ve köylerinde okul öncesi, ilk, orta ile liselerde bin 310 öğrenci ile 140 öğretmen 6 Şubat 2022 tarihine kadar tatil yapacak.

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