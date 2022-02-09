Şehit Ahmet Asan'ın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

Kütahya’nın Emet Gazi Kemal İlkokulu'ndaki kütüphaneye Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın adı verildi.

Gazi Kemal İlkokulu'ndaki Şehit Ahmet Asan kütüphanesinin açılışına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Emet Meslek Yüksekokul Müdürü Vedat Bakır, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve şehit asker Ahmet Asan’ın yakınları katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, “Bugün açılışını yaptığımız kütüphanenin öğrencilerimizin eğitim ve kültür hayatlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki asıl amaç çocuklarımızın kitap ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmektir. Çünkü okumak bilgiye ulaşmanın kaynağıdır. Böyle projeler ile gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Açılışını yapmış olduğumuz kütüphanemizin ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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