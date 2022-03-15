Öğrenciler kültür köprüsü kuruyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Sofular İlk ve Ortaokulu öğrencileri, İtalya, Arnavutluk, Gürcistan ve Yunanistan’daki öğrenciler ile kültür köprüsü kuruyor.

Sofular İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve sınıf öğretmeni Ömer Çetin eşliğinde başlayan 'Haydi Kültür Köprüsü Kuralım' eTwinning projesi Türkiye, İtalya, Arnavutluk, Gürcistan ve Yunanistan’dan 7 öğretmen ve 5 okulun katılımıyla faaliyetlerine başladı.

Sofular İlkokulu sınıf öğretmeni Ömer Çetin, bu projede asıl amaçlarının öğrencilerin farklı kültürleri tanıması, farklı ülkelerden arkadaş sahibi olmaları, ingilizceyi aktif kullanarak kendi kültürlerini tanıtmaları ve çeşitli web2.0 araçlarıyla tanışarak günümüz teknolojisine ayak uydurmaları olduğunu belirtti.

Sofular İlk ve Ortaokulu Müdürü Ali İhsan Poslu, “Okulumuzda uluslararası bir projenin yer almasından dolayı ve bu proje sayesinde öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımaları ve kendi kültürlerini tanıtmaları, farklı ulus ve ülkelerden arkadaş edinecek olmalarından dolayı çok mutluyuz. Projede yer alan tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum’’ dedi.

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