Şaphane’deki göletlerde kontrol ve denetim

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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan göletlerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kontrol ve denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçede bulunan göletlerde sazangiller av yasağı ile ilgili kontrol ve denetimler devam ediyor.

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